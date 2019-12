Wintersport-News am Freitag: Pechstein Neunte in Kasachstan

Eischnellläuferin Pechstein Neunte in Kasachstan

Claudia Pechstein ist beim Eisschnelllauf-Weltcup in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan über 5.000 Meter Neunte geworden. Die Berlinerin lief ihre Paradestrecke am Freitag in 7:06,63 Minuten. Damit war sie knapp zwölf Sekunden langsamer als die Siegerin Ivanie Blondin. Die Kanadierin verwies Weltmeisterin Martina Sablikowa um fünf Hundertstelsekunden auf Rang zwei und entriss der Tschechin zugleich in 6:54,94 Minuten den Bahnrekord. Auch Sablikowa und noch drei weitere Läuferinnen blieben unter der bisherigen Bestmarke. Der Weltcup im früheren Astana ist in diesem Winter der einzige, bei dem die Frauen die 5.000 Meter laufen.