Kati Witt kritisiert Sportsystem im Eiskunstlauf

Die zweifache Olympiasiegerin Katarina Witt wünscht sich ein besseres Sportsystem im Eiskunstlauf, um in Zukunft wieder deutsche Weltklasse-Athleten hervorzubringen. "In unserer Sportart, in der wir Deutsche in der Vergangenheit eine große Tradition und Leistungsdominanz hatten, sind wir aber schon lange nicht mehr verlässlich in der Weltspitze dabei" , sagte Witt dem "Tagesspiegel" am Dienstag. Das deutsche Sportsystem sei, so wie es jetzt ist, nicht zu 100 Prozent geeignet, Weltklassesportler für die Zukunft zu formen.



Bei der Eiskunstlauf-EM in Minsk war die beste Platzierung ein sechster Rang der Berliner Paarläufer Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert.

Katarina Witt wurde 1984 und 1988 Olympiasiegerin und gewann zudem fünf Weltmeistertitel (1984, 1985, 1987, 1988).

Skistar Vonn kämpft um die Karriere

Lindsey Vonn

Die von vielen Verletzungen geplagte Skirennläuferin Lindsey Vonn will weiter um die Fortsetzung ihrer Karriere kämpfen. "Ich habe jetzt die Hoffnung, dass wir für das Problem eine Lösung finden. Und, dass es hoffentlich noch weitergehen wird“ , sagte Vonn am Montagabend bei Servus TV .

Wadenbein macht Probleme