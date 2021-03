Sportschau-Fahrplan

So läuft der Wintersport ab Donnerstag bei der Sportschau

Die Biathleten machen nochmal Station in Nove Mesto. Im Ski Alpin sind die Technikspezialisten gefragt: Die Frauen absolvieren zwei Slaloms in Are. Die Männern sind beim Slalom- und Riesenslalom in Kranskja Gora am Start. In Aspen findet noch eine WM statt.