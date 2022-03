Bob: Francesco Friedrich, wer sonst?! Der Sachse wiederholte seinen Doppel-Olympaisieg von 2018. Er ist der beste Bob-Fahrer der Geschichte und am Ziel angekommen, aber längst noch nicht am Ende. Angesichts seiner historischen Leistung geriet seine Erfolgsserie im Weltcup fast in den Hintergrund: Friedrich gewann den Gesamtweltcup im Zweier und im Vierer.