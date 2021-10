Wintersport - die Lust auf Olympia in Peking hält sich in Grenzen

Die Skisprung-Schanze in Peking kennt Severin Freund bislang nur von Fotos, ein Wintersport-Flair ist in China auch nicht zu erwarten, und dann sind da ja noch die Corona-Auflagen. "Bei mir gibt es diesen Winter ein anderes Highlight" , sagt Freund kurz vor dem Saisonstart - und meint die Skiflug-WM in Vikersund. "Ganz ehrlich: Skifliegen in Norwegen macht etwas anderes mit mir als Olympia in China" , sagt Freund.

Eisenbichler brennt nicht für Peking

Auch anderen Athletinnen und Athleten geht es so. "Olympia ist nicht das Ding, wo ich sage, da brenn ich drauf" , sagte auch Freunds Teamkollege Markus Eisenbichler am Donnerstag. Hinzu kommen organisatorische Probleme.

DSV Alpindirektor Wolfgang Maier

Alpin-Chef Wolfgang Maier berichtete von bereits gebuchten und angezahlten Quartieren, die dem Team wieder gestrichen wurden. "Wir wurden zwangsausquartiert, weil die Außenquartiere jetzt staatlich angeordnet zurückgenommen wurden" , sagte Maier.

Maier hat zudem die Olympia-Piste noch nie mit eigenen Augen gesehen, weil die eigentlich vorgeschriebenen Testwettbewerbe alle abgesagt wurden.

Nordische Kombinierer sollen Infos sammeln

Ähnlich geht es den Springern und Biathleten. Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner: "Die Chinesen machen es uns nicht gerade leicht, ins Land zu kommen und Dinge in Augenschein nehmen zu können. Es war schon schwierig, ein Streckenprofil zu bekommen."