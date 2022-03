Norwegens Skiverband NSF hatte am Samstag (26.02.2022) wegen der "Verletzung internationalen Rechts und Angriffen auf das ukrainische Volk" in einer Stellungnahme betont, dass russische Wintersportler bei Weltcup-Veranstaltungen in Norwegen nicht willkommen seien.

"Verband kann nicht die Teilnahme verweigern"

Am Dienstag wiederholte der Generalsekretär des norwegischen Skiverbandes, Michel Vion, im norwegischen Rundfunk diesen Standpunkt, schränkte aber zugleich ein: "Der norwegische Skiverband kann zum Ausdruck bringen, dass er keine russische oder belarussische Teilnahme wünscht. Aber er kann ihnen nicht verweigern teilzunehmen."

Zu einem Konflikt vor Ort wird es aber nicht kommen. Die russischen Skilangläufer, Skispringer und Nordischen Kombinierer würden am Mittwoch abreisen, hieß es.

Erst Skispringen, dann Ski alpin und Biathlon

Ab Mittwoch (02.03.2022) steht der Skispung-Weltcup in Lillehammer auf dem Programm, am Freitag fahren die Alpinen eine Abfahrt in Kvitfjell, die Nordischen Kombinierer und die Langläufer sind am Wochenende in Oslo, später im März dann auch die Biathleten, die aber einen eigenen Weltverband (IBU) haben.

Mit ihrem Statement gehen die Norweger auf Konfrotationskurs zum internationalen Skiverband FIS, der nach Sportschau-Infoamtionen Norwegen den Ausschluss verbieten will.

"Sind ein Teil unserer Familie"

Die FIS hatte zwar alle noch ausstehenden Wettbewerbe der laufenden Saison in Russland abgesagt, russische Athleten dürfen jedoch weiterhin an allen Wettkämpfen der FIS teilnehmen.

Die FIS vertritt derzeit den Standpunkt, die Athleten unter FIS-Flagge und im Siegesfall mit FIS-Hymne teilnehmen zu lassen. "Sie sind ein Teil unserer Familie. Sie sind Leute, die ein ganzes Jahr mit den anderen Athleten leben. Wir wollen gerne die Athleten unterstützen ", sagte Sandro Pertile als Skisprung-Rennleiter. Er betonte, dass allein die FIS und kein nationaler Verband für den internationalen Wettbewerb verantwortlich sei.

"Wir wollen eure Athleten nicht"

Norwegens Verband wollte jedoch im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ein klares Zeichen setzen: "Die Botschaft des norwegischen Skiverbandes an Russland und die russischen Athleten ist glasklar: Wir wollen eure Teilnahme nicht."

Zudem fordert der Verband in seinem Statement "eine internationale Verurteilung und Sanktionen" , da Russland gegen das Völkerrecht verstoße: "Der Sport ist davon nicht losgelöst und kann dem, was jetzt geschieht, nicht tatenlos zusehen."

Auch Funktionäre sollen suspendiert werden

Neben den russischen Athleten gelte die Sanktionsforderung auch für belarusische Sportler, da Belarus sich an dem unrechtmäßigen Angriffskrieg auf die Ukraine beteilige. Zudem sollten Funktionäre aus beiden Ländern von ihren Ämtern in internationalen Verbänden suspendiert werden.

Quelle: red/sid/dpa