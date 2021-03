Sportschau-Fahrplan

So läuft der Wintersport-Abschluss bei der Sportschau

Mit den Big-Air-Events Ski und Snowboard geht die Freestyle-WM in Aspen zu Ende. Außerdem stehen für die Biathletinnen und Biathleten und im Ski Alpin das Weltcup-Finale an. Die Nordischen Kombinierer gehen in Klingenthal das letzte Mal in diesem Winter auf die Schanze. Den Abschluss macht das Skifliegen in Planica.