Schauplatz Östersund, Schweden. Kaum einer wagte sich an Medaillenprognosen für das deutsche Biathlon-Team. Zu durchwachsen der bisherige Saisonverlauf. Wer außer Laura Dahlmeier hatte überhaupt das Potential, aufs Podest zu laufen?

Der WM-Auftakt mit Silber für das deutsche Team sorgte für etwas Hoffnung. Dass es in den ersten Einzelrennen dann aber so gut laufen sollte? Dahlmeier erfüllte die Erwartungen mit zwei Mal Bronze in Sprint und Verfolgung. Für den absoluten Höhepunkt aber sorgte Denise Herrmann - weil es ein so unerwarter war: Die ehemalige Langläuferin ist erstmals Verfolgungs-Weltmeisterin - dank neuer Gelassenheit beim Schießen. "Jetzt, wo ich relaxter an den Stand gehe, wird es immer besser ", sagte sie nach dem Triumph. Es könnte nicht ihre letzte WM-Medaille bleiben.