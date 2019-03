Wintersport-News am Sonntag: Pechstein disqualifiziert

Eisschnelllauf: Pechstein disqualifiziert - Platz elf bei Weltrekord von Sáblíková

Claudia Pechstein ist bei der Mehrkampf-Weltmeisterschaft im kanadischen Calgary nach ihrem Rennen über die 500-Meter-Distanz disqualifiziert worden, nachdem sie versehentlich eine Bahnmarkierung weggestoßen hatte. "Ich habe wohl den Kegel mitgenommen... leider habe ich es selbst nicht registriert", schrieb die 47-Jährige nach dem Wettkampf auf ihrer Facebook-Seite. Pechstein hat nach ihrer Disqualifikation keine Chance mehr aufs Finale der Allround- WM in Calgary. Nun will sie sich auf das Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Salt Lake City konzentrieren. Roxanne Dufter kam auf Rang 20.