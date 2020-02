Die Wintersport-News am Sonntag

+++ Skicross: Daniela Maier fährt in Sunny Valley aufs Podest +++

Skiscrosserin Daniela Maier steht zum zweiten Mal in diesem Weltcupwinter auf dem Podest: Die Skicrosserin aus dem Schwarzwald wurde Dritte beim Rennen im russischen Sunny Valley. Der Sieg in Sunny Valley ging an die Schweizerin Fanny Smith, Zweite wurde die Französin Marielle Berger Sabbatel.

Maier stand schon im Dezember in Innichen auf Platz drei, die 23-Jährige stellte das bisher beste Weltcupergebnis ihrer Karriere ein - und das in der Comebacksaison: Maier musste schon mehrmals wegen schweren Knieverletzungen pausieren und tastet sich in diesem Winter erst wieder an die Weltspitze heran.

Bei den Herren schieden die deutschen Startert Tobias Baur und Daniel Bohnacker schon im Achtelfinale aus. Der Sieg ging an den Schweizer Marc Bischofberger, auf den Plätzen landeten Kevin Drury aus Kanada und der Franzose Amaud Bovolenta.

