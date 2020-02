Wintersport kompakt

Snowboard: André Höflich in der Halfpipe erneut stark

Snowboarder André Höflich ist beim Halfpipe-Weltcup in Calgary erneut in die Weltelite gefahren. Der 22-jährige Kemptener wurde im Finale Fünfter. Mit 83,25 Punkten fehlten Höflich nur etwas mehr als sechs Zähler zu seinem ersten Weltcup-Podestplatz. Der Sieg ging an den Japanaer Ruka Hirano mit 94,75 Punkten vor dem dreimaligen Weltmeister Scotty James (Australien/92,25) und dem Schweizer Patrick Burgener (89,50). Höflich landete bei seinem fünften Weltcup-Start in dieser Saison zum vierten Mal unter den besten sechs Athleten.

red/dpa/sid | Stand: 16.02.2020, 09:25