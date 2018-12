Wintersportnews am Sonntag - Skeleton-Pilotin Hermann auf Podestkurs

Skeleton: Hermann und Lölling vorerst auf 2 und 7

Beim Skeleton-Weltcup im lettischen Sigulda liegen die deutschen Starterinnen Tina Hermann und Jaqueline Lölling nach dem ersten Lauf auf den Rängen zwei und sieben. Hermann hat auf die führende Russin Elena Nikitina 0,26 Sekunden Rückstand, Lölling liegt 0,68 Sekunden hinter der Spitze und 0,36 Sekunden hinter dem Podest. Schon etwas abgeschlagen auf Rang zehn mit 1,08 Sekunden Rückstand liegt Sophia Griebel.



Hermann sagte nach dem Rennen in der ARD : " Meine Fahrt war nicht sauber, vor allem in den Kurven 14 und 15. Deswegen hat der Bundestrainer den Kopf geschüttelt. Aber insgesamt bin ich ganz zufrieden. " Lölling erklärte nach ihrer Fahrt auf der anspruchsvollen Bahn in Sigulda: " Heute lag es am Start. Meine Beine waren wie gelähmt. Aber die Fahrt war ok. Ich habe erstmals hier einen soliden Lauf runtergebracht. "

Eiskunstlauf: Kihira überzeugt bei den Damen

Rika Kihira aus Japan hat das Grand-Prix-Finale der Eiskunstläuferinnen gewonnen. Die 16-jährige zeigte als eine der wenigen Frauen den dreifachen Axel und gewann den Wettbewerb mit 233,12 Punkten. Die russische Olympiasiegerin Alina Sagitowa wurde mit 226, 53 Punkten Zweite, Elissaweta Tuktamyschewa kam mit 215, 32 Punkten auf Rang drei.



Im Eistanz gewannen Madison Hubbell und Zachary Donohue aus den USA mit 205,35 Punkten vor den Russen Victoria Sinizina und Nikita Kazalapow, die 201,37 Punkte holten.



Bei den Paaren setzten sich sich Vanessa James und Morgan Cipres aus den USA mit 219,88 Punkten durch. Auf den zweiten Platz kamen die Chinesen Cheng Peng und Yang Jin (216,90 Punkte), dahinter Ewgenia Tarassowa und Wladimir Morossow, die 214,20 Punkte erlaufen konnten.

Heute: U.a. noch Langlauf

Außerdem finden Sie hier heute aktuelle Meldungen voin den Langlauf-Wettbewerben der Damen (20 km) und Herren (30 km).

vsi/dh/dpa/sid | Stand: 09.12.2018, 09:30