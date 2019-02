News am Samstag: Sieg für deutsche Snowboarderin

Die deutschen Snowboarder haben beim ersten Test-Rennen für die Olympischen Winterspiele 2022 mit einem Sieg und zwei dritten Plätzen im Parallel-Riesenslalom überzeugt. Ramona Hofmeister bezwang am Samstag (23.02.) im Finale des Weltcups im chinesischen Secret Garden Olympiasiegerin Ester Ledecka aus Tschechien und holte sich wie schon vergangene Woche in Pyeongchang Rang eins. "Es ist großartig, dass ich jetzt zum zweiten Mal nacheinander ganz oben auf dem Podium stehe", sagte Hofmeister: "Es ist verrückt. Ich bin so dankbar, ich danke allen, die diesen Tag möglich gemacht haben."

Ramona Hofmeister

Weltmeisterin Selina Jörg wurde Dritte. Bei den Männern überzeugte Stefan Baumeister mit Platz drei wie bei den Weltmeisterschaften. Cheyenne Loch auf dem fünften Rang rundete das starke Teamergebnis ab.

Skicrosser verpassen Podestplätze in Russland

Skicrosserin Daniela Maier

Die deutschen Skicrosser haben beim drittletzten Weltcup der Saison die Podestplätze verpasst. Im russischen Sunny Valley kam Daniela Maier auf Rang sieben und verbuchte damit das beste Ergebnis seit ihrer Knieverletzung 2017. Auch Paul Eckert fuhr am Samstag (23.02.) auf den siebten Platz. Für Heidi Zacher und Daniel Bohnacker war der Wettkampf im Viertelfinale beendet, Florian Wilmsmann schied schon im Achtelfinale aus. Am Sonntag (24.02.) folgt noch ein Rennen in Russland, das Saisonfinale wird am 17. März in Veysonnaz in der Schweiz ausgetragen.

Stand: 23.02.2019, 09:37