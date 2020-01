Wintersport-News am Freitag: Skeleton-Pilotin Lölling auf dem Podest

Skeleton: Lölling in La Plagne auf dem Podest

Fünf Wochen vor den Weltmeisterschaften in Altenberg (17. Februar bis 1. März) ist Jacqueline Lölling im Skeleton-Weltcup im französischen La Plagne auf den dritten Platz gefahren. Der Sieg ging an die Russin Jelena Nikitina. Zweite wurde die Österreicherin Janine Flock. "Der Start war heute mein Manko - von daher freue ich mich riesig über den dritten Platz ", sagte Lölling im Livestream der Sportschau.

Tina Hermann, die letzte Woche den Heimweltcup in Winterberg gewinnen konnte, wurde Fünfte: "Heute bin ich nicht so zufrieden - da ist noch Luft nach oben", gab sich die 27-Jährige selbstkritisch. Einen Platz dahinter landete Sophia Griebel - das beste Saisonergebnis der Suhlerin: "Das ist ein guter Aufwärtrstrend - hoffentlich geht es so weiter."