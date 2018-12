Wintersport-News am Freitag

US-Skirennfahrerin Vonn sagt Start in St. Moritz ab

Lindsey Vonn hat ihren Start beim alpinen Super-G-Rennen am kommenden Wochenende in St. Moritz/Schweiz erwartungsgemäß abgesagt. "Obwohl die Kontrolluntersuchungen bei meinem Arzt gut verliefen, brauche ich noch etwas Zeit, bis ich wieder Rennen fahren kann", schrieb die US-Amerikanerin auf Twitter. Die Abfahrts-Olympiasiegerin erklärte, sie trainiere hart, werde aber nicht wiederkommen, bis sie sich stark genug fühle, um zu gewinnen. Die 34-Jährige hatte sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain/USA eine Knieverletzung zugezogen und ihren Start in die Saison verschieben müssen. Vonn will in diesem Jahr den Siegrekord von Ingemar Stenmark brechen. Der Schwede brachte es in seiner Karriere in den 1970er und 80er-Jahren auf 86 Erfolge, Vonn steht bei 82 Weltcupsiegen.

Gröden springt für abgesagten Alpin-Weltcup von Val d'Isere ein

Gröden übernimmt die abgesagten Damen-Weltcup-Rennen von Val d'Isère. Wie die Veranstalter mitteilten, findet am 17. Dezember eine Abfahrt und am 18. Dezember ein Super-G statt. Beide Rennen und eine Kombination hätten in Frankreich stattfinden sollen, können aber wegen Schneemangels nicht gefahren werden. Gröden wird damit binnen fünf Tagen Gastgeber von vier Weltcup-Rennen. Am 14. und 15. Dezember gibt es auf der Saslong die traditionelle Abfahrt und den Super-G der Herren.

US-Amerikaner und Japanerin führen beim Eiskunstlauf

Beim Grand-Prix-Finale der Eiskunstläufer im kanadischen Vancouver hat Weltmeister Nathan Chen ( USA ) nach dem Kurzprogramm mit 92,99 Punkten die Führung übernommen. "Leider habe ich einen dicken Fehler beim vierfachen Toeloop gemacht, aber zum Glück konnte ich die anderen Elemente gut zeigen. Daher bin ich einigermaßen zufrieden" , erklärte der US-Amerikaner. Zweiter mit 91,67 Punkten ist der Japaner Shoma Uno, der ebenfalls einmal patzte. Auf Rang drei liegt der Tscheche Michal Brezina mit 89,21 Zählern. Nicht am Start war der japanische Superstar Yuzuru Hanyu wegen einer vor drei Wochen erlittenen Bänderdehnung im Landefuß.

Bei den Damen zeigte die Japanerin Rika Kihira mit 82,51 Punkten das beste Kurzprogramm. Die 16-Jährige punktete vor allem mit einem erstklassigen dreifachen Axel. Zweite mit 77,93 Zählern ist vorläufig Olympiasiegerin Alina Sagitowa aus Russland, die den Axel nur doppelt beherrscht. Auf Platz drei liegt Jelisaweta Tuktamyschewa aus Russland mit 70,65 Punkten. Deutsche Läufer konnten sich in diesem Jahr nicht für das Grand Prix Finale qualifizieren.

Stand: 07.12.2018, 10:31