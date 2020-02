Wintersport-News: Freestylerin Grasemann abgeschlagen

Buckelpiste: Grasemann enttäuscht in den USA

Ski-Freestylerin Laura Grasemann (Wiesloch) hat beim Weltcup der in Deer Valley in Utah/USA in der Disziplin Moguls nur den 18. Platz erreicht. An gleicher Stelle war die 27-Jährige bei der Weltmeisterschaft 2019 auf den fünften Platz gefahren. Den Sieg auf der Buckelpsite sicherte sich in der Nacht zum Freitag (07.02.2020) die Französin Perrine Laffont vor Jakara Anthony aus Australien und der Kanadierin Justine Dufour-Lapointe.

Grasemann bestritt ihre ersten ihre Europa- und Weltcuprennen auf der Buckelpiste bereits 2008, sie ist vielfache deutsche Meisterin, ging 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi an den Start, feierte 2018 in Japan mit einem dritten Platz ihr erstes Weltcup-Podium.

Biathlon: Wollschläger hört als Schweizer Nationaltrainer auf

Jörn Wollschläger

Jörn Wollschläger beendet nach neun Jahren seine Arbeit im Schweizer Biathlon-Team. Nach dem Saisonende tritt der frühere deutsche Skijäger als Nationaltrainer des Schweizer Männer-Teams zurück, wie der Verband mitteilte. Der 41-jährige aus Suhl war seit der Saison 2013/14 als Nationaltrainer bei den Schweizer Biathleten im Amt. Zuvor war er zwei Jahren Assistent seines Vorgängers Steffen Hauswald.

Wollschläger will künftig wieder mehr Zeit bei der Familie in seiner Thüringer Heimat verbringen. Ein Nachfolger für ihn steht noch nicht fest. "Ich durfte bei Swiss-Ski unglaublich schöne und lehrreiche Jahre erleben. Nun sehe ich aber den Zeitpunkt gekommen, um nach der laufenden Saison eine neue Herausforderung anzunehmen. Welche dies sein wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ich bin für mehrere Sachen offen", sagte Wollschläger.

