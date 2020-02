Wintersport-News: Shiffrin auch in Crans Montana nicht am Start

Ski alpin: Shiffrin startet auch in Crans Montana nicht

Ski-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin wird auch beim Weltcup in Crans Montana am Wochenende fehlen, der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ist nach wie vor offen. Das teilte der amerikanische Verband am Donnerstag (20.02.20) mit. " Über ihre Rückkehr nach Europa und in den Wettkampf muss noch entschieden werden" , hieß es.

Shiffrin hatte nach dem überraschenden Tod ihres Vaters bereits in Garmisch-Partenkirchen und Kranjska Gora/Slowenien gefehlt. Seit ihrem Super-G-Sieg am 26. Januar in Bansko/Bulgarien hat die 24-Jährige kein Rennen mehr bestritten. Angeblich ist sogar offen, ob die Amerikanerin bis zum Saisonfinale in Cortina d'Ampezzo Mitte März überhaupt noch einmal startet. In der Gesamtwertung hat sie aktuell einen Vorsprung von 113 Punkten auf die Italienerin Federica Brignone.

Langlauf: Johaug gelingt Start-Ziel-Sieg bei Ski-Tour-Distanzrennen

Favoritin Therese Johaug aus Norwegen hat am Donnerstag (20.02.2020) das Distanzrennen der FIS Ski Tour gewonnen. Auf der längsten Etappe dieses Winters benötigte sie für ihren Start-Ziel-Sieg über 34 Kilometer 1:26:32,8 Stunden. Sie sagte: "Es war ein wirklich gutes Rennen. Ich habe entschieden, es schnell anzugehen." Zweite wurde Ingvild Flugstad Östberg ( NOR ) mit einem Rückstand von vier Sekunden. Östberg, die lange eine halbe Minute hinter Johaug gelegen hatte, verpasste einen Zielsprint mit ihrer Landsfrau knapp. Für einen norwegischen Dreifachtriumph sorgte Heidi Weng (+1:21,6 Min.).

Eigentlich hätten die Langläuferinnen bei der vierten Etappe von Storlien in Schweden nach Meråker in Norwegen laufen sollen. Wetterbedingt fiel der historische Grenzübergang aber aus und die Strecke wurde von 38 auf 34 Kilometer verkürzt. Deutsche Starterinnen verzichteten auf den kräftezehrenden Wettbewerb in Skandinavien. Das Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder bereitet sich auf die Deutsche Meisterschaft in Oberstdorf (21. bis 23. Februar 2020) vor.