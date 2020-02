Wintersport-News: Johaug gelingt Start-Ziel-Sieg im Distanzrennen

Bob: Weltmeisterin Jamanka - keinen Rassismus im Sport erlebt

Bobpilotin Mariama Jamanka hat in ihrem Sport bisher keinen Rassismus erlebt. Der Bobsport sei sehr vielfältig, sagte die Weltmeisterin der "Berliner Zeitung" (Donnerstag). Das habe damit zu tun, "dass sich viele Bobsportler aus ehemaligen Leichtathleten rekrutieren und die Leichtathletik viele farbige Topathleten hat" . Auch Jamankas Kolleginnen aus den USA und Jamaika hätten bislang nicht von rassistischen Vorfällen gesprochen, sagte die dunkelhäutige Jamanka, deren Vater aus Gambia stammt. Bei der am Freitag startenden Bob-Weltmeisterschaft im sächsischen Altenberg will Jamanka ihren WM -Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen. "Meine Freunde und Familie haben die Möglichkeit dabei zu sein" , sagte die 29-Jährige. "Wenn Leute dabei sind, die du kennst, ist das ein Riesenvorteil." Zuletzt waren Fußballer in Portugal und in Münster rassistisch beleidigt worden.

Mariama Jamanka und Annika Drazek in Innsbruck

Stand: 20.02.2020, 12:32