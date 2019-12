Wintersport-News: DSV fordert Regeländerungen im Skispringen

Skispringen: Hüttel regt Regeländerungen wegen Verletzungen an

Der Deutsche Skiverband hält angesichts der Flut an Kreuzbandrissen im Skispringen Regeländerungen für notwendig. " In meinen Augen muss etwas passieren, die Entwicklung ist besorgniserregend. Ich stehe da auch in Kontakt mit anderen Nationen. Noch bis 2010 hatten wir kaum Kreuzbandrisse" , sagte Horst Hüttel, Sportlicher Leiter des DSV, am Freitag (27.12.2019) in Oberstdorf.



Hüttel will vor allem "Schuhe, Keile und Bindung" in den Fokus rücken. "Es haben sich beim Material ein paar Dinge verändert, die von einem Großteil der Szene unterschätzt worden sind" , sagte er. Bis zum Ende der Saison müsse daher überlegt werden, welche Materialveränderungen "umsetzbar, also messbar " sind.

