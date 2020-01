Wintersport-News am Sonntag - Mölgg droht Karriereende

Ski alpin: Manfred Möllg droht Karriereende

Dem italienischen Skirennfahrer Manfred Mölgg droht das Karriereende. Der 37 Jahre alte Südtiroler zog sich beim Weltcup-Riesenslalom in Adelboden am Samstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu und muss die Saison beenden. Das teilten die italienischen Teamärzte am späten Samstagabend nach genauere Untersuchungen in der Schweiz mit. Mölgg, langjähriger Widersacher des Österreichers Marcel Hirscher und von Felix Neureuther, musste in seiner Karriere bereits einige verletzungsbedingte Rückschläge wegstecken.