Wintersport-News am Sonntag: Faustdicke Überraschungen im Rodeln

Rodeln: Youngster Bley auf Podiumskurs - Loch ganz weit zurück

Beim Rodel-Weltcup in Sigulda liegt am Sonntag (26.01.2020) eine Überraschung in der Luft. Nachwuchs-Rodler Sebastian Bley liegt nach dem ersten Durchgang auf dem dritten Platz - nur 0,106 Sekunden hinter Lokalmatadort Arturs Darznieks, der auf seiner Heimbahn führt. Der 24-jährige Bley legte eine nahezu fehlerfreie Fahrt im schwierigen Eiskanal von Sigulda hin und darf sich berechtigte Hoffnungen auf das Podest machen.



Olympiasieger Felix Loch erwischte einen Lauf zum Vergessen und muss als 27. im zweiten Durchgang ganz früh ran. Dort geht es für den Bayer nur noch um Ergebniskosmetik. Deutlich besser liegt Max Langenhan als Fünfter im Rennen. Moritz Elias Bollmann ist 15., Johannes Ludwig liegt auf Rang 21.

Biathlon: Pokljuka erwartet zur WM 135.000 Fans

Fans auf der Pokljuka

Aktuell ist Pokljuka der Schauplatz des Biathlon-Weltcups, doch der Blick der Organisatoren geht schon Richtung Biathlon-WM im nächsten Winter. Zu diesem Saisonhöhepunkt rechnen die Veranstalter mit insgesamt rund 135.000 Zuschauern. Die Weltmeisterschaft findet vom 11. bis 21. Februar 2021 statt. Der Ticketvorverkauf hat bereits an diesem Wochenende begonnen. Eigentlich hätten die Titelkämpfe im kommenden Jahr im russischen Tjumen stattfinden sollen. Im Zuge der Enthüllungen im russischen Dopingskandal wurde die Veranstaltung vom Weltverband IBU jedoch nachträglich nach Pokljuka vergeben.

Eiskunstlaufen: Zukunft von Savchenko/Massot weiter offen

Aljona Savchenko und Bruno Massot

Die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot haben noch nicht über eine Rückkehr in den Wettkampfsport entschieden. " Wir sind ganz am Anfang der Entscheidung. Wir wissen wirklich noch nicht, wie und ob es weitergeht" , sagte die 36-jährige gebürtige Ukrainerin im Interview der "Bild am Sonntag" .



Ein Comeback müsse auch finanziell abgesichert sein. Aus anderen Gründen ist der 30 Jahre alte Franzose nicht sicher, ob es Sinn machen würde, das harte Training für die Olympischen Spiele 2022 in Peking aufzunehmen. " Ich habe meinem Kopf und meinem Körper sehr wehgetan, um unser Ziel zu erreichen" , meinte Massot. Er habe noch das Gefühl, sich erholen zu müssen. Aber: " Wir denken darüber nach, ob wir zurückkommen. Wir werden gemeinsam entscheiden."

Zurzeit bereiten sich die beiden auf ihren einzigen Auftritt bei "Holiday on Ice" am 9. September in Hamburg vor.

red/sid/dpa | Stand: 26.01.2020, 10:52