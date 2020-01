Wintersport-News am Sonntag: Verrückte Aufholjagd von Rodler Ludwig

Rodeln: Ludwig fährt in Sigulda von Platz 21 zum Sieg

Beim Rodel-Weltcup in Sigulda (Lettland) hat Johannes Ludwig am Sonntag (26.01.2020) eine unglaubliche Aufholjagd hingelegt. Der 33-jährige Oberhofer lag nach dem ersten Durchgang nur auf Rang 21 und jubelte am Ende noch über den Sieg. Das lag zum einen an seinem fehlerfreien Lauf, zum anderen aber auch an den nicht ganz regulären Bedingungen. Die Bahn war zu Beginn des Finaldurchgangs deutlich schneller.

Davon konnte Olympiasieger Felix Loch allerdings nicht profitieren. Die Krise des einstigen Dominators nimmt drei Wochen vor der Weltmeisterschaft dagegen dramatische Züge an. Er erwischte zwei Läufe zum Vergessen und musste sich mit Rang 27 begnügen. Nie zuvor in seiner Karriere hatte er einen Weltcup derart schwach abgeschlossen.Nachwuchs-Rodler Sebastian Bley, nach dem ersten Lauf Dritter, fiel auf den 16. Platz zurück. Max Langenhan kam auf Rang elf, Moritz Bollmann wurde 19.



Hinter Ludwig fuhren der Russe Roman Repilow und David Gleirscher aus Österreich auf das Siegerpodest. Gewinner Ludwig schränkte allerdings mit Blick auf die Bedingungen gleich ein: "Ich freue mich, mal wieder ganz oben zu stehen. Aber der sportliche Wert hat sich heute ein bisschen in Grenzen gehalten, das muss man ganz klar sagen."