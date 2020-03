Wintersport-News: Deutsche Staffeln mit achtbaren Ergebnissen

Für die Langläuferinnen stand am Sonntag (01.03.2020) in Lahti der Staffelwettbewerb über 4x5 km auf dem Programm. Nach dem Einzelwettbewerb tags zuvor, als Katharina Hennig aus Oberwiesenthal als Achte über zehn Kilometer überzeugte, hielten sich die deutschen Läuferinnen auch im Teamwettkampf achtbar und belegten den fünften Platz. In der Besetzung Laura Gimmler (Oberstdorf), Hennig, Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Sofie Krehl (Oberstdorf) fehlten dem DSV-Quartett am Ende 2:15,5 Minuten auf die siegreichen Norwegerinnen (50:04,8 Minuten). Ohne einen Sturz von Schlussläuferin Krehl wäre für das DSV-Quartett vielleicht sogar mehr drin gewesen. Schließlich belegte Finnland I (+ 30,3 Sekunden) den zweiten Platz, Dritte wurden die Schwedinnen (+ 1:55,2 Minuten). Rang vier ging an Russland (+ 1:55,3).