Wintersportnews vom Sonntag - Freitag fliegt nicht in Engelberg

Skispringen: Freitag verzichtet auf Start in Engelberg

Skispringer Richard Freitag verzichtet wegen Hüftproblemen auf den letzten Skisprung-Weltcup vor der Vierschanzentournee. Freitag wird am Sonntag (16.12.18) nicht in Engelberg starten, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Dies sei auch eine Vorsichtsmaßnahme, um eine Teilnahme an der am 30. Dezember in Oberstdorf beginnenden Tournee nicht zu gefährden. Freitag war vor knapp einem Jahr in Innsbruck gestürzt und auf die Hüfte gefallen. Erst vor zwei Wochen war der 27-jährige Sachse im russischen Nischni Tagil erneut bei der Landung gestürzt. Nach einem Trainingssprung in Engelberg am Samstag hatte er mit starken Schmerzen zu kämpfen. "Er hat sich bei der Landung etwas verrissen, wir wissen noch nicht, wie das weitergeht" , sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Langlauf: Johaug wieder eine Klasse für sich

Therese Johaug bejubelt ihren Sieg in Beitstölen

Die Norwegerin Therese Johaug ist in diesem Winter auch im fünften Distanzrennen ungeschlagen geblieben. Sie gewann am Sonntag in Davos das 10-Kilometer-Freistilrennen mit 12,2 Sekunden Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Ingvild Flugstad Oestberg. Auf Rang drei landete nach starker zweiter Runde die Finnin Krista Pärmäkoski.



Die deutschen Langläuferinnen konnten die Erwartungen wieder nicht erfüllen und waren von einer Top-Platzierung weit entfernt. Für Julia Belger (28) und Pia Fink (30) sprangen zumindest Weltcuppunkte heraus. Für Elisabeth Schicho (52.) und Laura Gimmler (63.) reichte es nicht zu Zählern.