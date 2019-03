Wintersport-News am Samstag - Althaus und Seyfarth in Top-Form

+++ Skispringen: Althaus und Seyfarth in Top-Form +++

Die deutschen Skispringerinnen haben zum Auftakt der Raw-Air-Tour eine starke Leistung gezeigt. In der Qualifikation, die ebenfalls in die Gesamtwertung eingeht, landeten Katharina Althaus und Juliane Seyfarth mit 127 und 125 Metern auf den Plätzen zwei und drei. Einzig die Norwegerin Maren Lundby war eine Klasse für sich und sicherte sich mit 133,5 Metern den tagessieg und die erste Führung in der Raw-Air-Wertung. Ramona Straub und Carina Vogt schafften es als Siebte und Zehnte auch noch in die Top Ten. Svenja Würth (28.) und Anna Rupprecht (32.) überstanden zumindest die Qualifikation..