Wintersportnews vom Samstag

Buckelpiste: Grasemann Achte in Thaiwoo

Die US-Amerikanerin Jaelin Kauf hat im chinesischen Thaiwoo das Buckelpistenrennen bei den Frauen gewonnen. Mit 83,08 Punkten siegte sie vor der Australierin Jakara Anthony (82,42 Punkte) sowie Perrine Laffont aus Frankreich (81,23). Als beste Deutsche kam Laura Grasemann (Wiesloch) auf den achten Platz (75,73). Lea Bouard (Wiesloch) wurde 17.. Bei den Herren setzte sich der Kanadier Mikael Kingsbury mit 90,31 Punkten vor Ikuma Horishima (Japan/87,68 Punkte) und dem kasachen Dmitriy Reikherd (86,92) durch. Ein deutscher Athlet war nicht am Start.

Biathlon: Keine Konsequenzen für verdächtige Russen durch Weltverband

Russlands Biathleten haben trotz der Ermittlungen der österreichischen Behörden wegen möglicher Dopingverstöße bei der WM 2017 vom Weltverband IBU zunächst keine Konsequenzen zu befürchten. Die IBU teilte mit, dass nach Ansicht des Vorstands "derzeit keine Maßnahmen erforderlich sind." Dies liege "zum Teil daran, dass die österreichischen Behörden der IBU keine zusätzlichen Informationen zu den laufenden Ermittlungen zur Verfügung gestellt haben", teilte die IBU mit. Am Donnerstag (13.12.18) hatte die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Rande des Weltcups in Hochfilzen zehn Mitglieder des russischen Teams, darunter fünf Athleten, über das Ermittlungsverfahren unterrichtet. Gegenstand der Untersuchungen sind die Weltmeisterschaften 2017 in Hochfilzen, wo reihenweise russische Biathleten gedopt an den Start gegangen sein sollen.

Ski alpin: Saison-Aus für Olympia-Dritte Gallhuber

Ski-alpin-Rennfahrerin Katharina Gallhuber aus Österreich hat sich schwer am Knie verletzt und fällt für den Rest der Saison aus. Die Olympia-Dritte im Slalom hat sich im Training das vordere Kreuzband und den Innenmeniskus im rechten Knie gerissen. "Ich hatte bisher noch keine schwerere Verletzung. Aber ich stelle mich der Herausforderung, die ich mit Sicherheit gut meistern werde", sagte die 21-Jährige.

Stand: 15.12.2018, 11:28