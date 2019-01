Skeleton-Fahrer Jungk auf dem Podest

Axel Jungk mit EM-Silber. (Archiv)

Am fünffachen Skeleton-Weltmeister Martins Dukurs ist auch bei den Skeleton-Europameisterschaften kein Vorbeikommen gewesen. Der Lette hat am Freitag (18.01.2019) in Innsbruck/Igls (AUT) seine Siegesserie ausgebaut. Mit einer Gesamtzeit von 1:46,17 Minuten gewann er das als Weltcup und EM ausgetragene Rennen.



Mit einem dritten Platz musste sich Axel Jungk begnügen, der in der Endabrechnung 0,29 Sekunden hinter dem Sieger lag. Das bedeutete zumindest EM-Silber, da Rang zwei an Olympiasieger Sungbin Yun (+ 0,28 Sekunden) aus Südkorea ging. "Martins hätte ich nicht schlagen können, auch wenn ich zweimal gut gefahren wäre. Yun hätte ich noch abfangen können, aber ich habe zwei, drei Fehler zu viel gemacht. Es ist sehr, sehr schwer zu fahren zurzeit. Ich habe das Beste draus gemacht" , kommentierte Jungk seine Leistung. Platz sieben belegte Kilian Freiherr von Schleinitz (+1,14 Sekunden), Zwölfter wurde Christopher Grotheer (+1,45 Sekunden).

Ex-Skisprung-Weltmeister Freund kommt nicht in Schwung

Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund kommt auf dem Weg zurück in die Weltspitze einfach nicht in Schwung. Beim zweitklassigen Continental Cup im japanischen Sapporo landete der 30-Jährige am Freitag nur auf dem 13. Platz. Andreas Wank (2.), Martin Hamann (6.) und Moritz Baer (12.) waren noch vor Freund platziert. Gut vier Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Seefeld in Tirol fehlen Freund damit weiter Argumente und Resultate für eine Rückkehr in den A-Kader.



Not-OP - Biathletin Eder muss Wettkampfpause einlegen

Biathletin Mari Eder aus Finnland

Die Biathletin Mari Eder aus Finnland muss eine Weltcup-Pause einlegen. Die 31-Jährige musste sich einer Not-Operation unterziehen und muss pausieren. "Die Operation verlief gut. Jetzt brauche ich etwas Zeit, um mich zu erholen. Die Gesundheit steht an erster Stelle", schrieb sie auf Instagram. Eder gehört seit elf Jahren zum finnischen Weltcup-Team. Ihr größter Erfolg war dabei Platz vier im Einzel bei den Weltmeisterschaften 2017 in Hochfilzen. Eder startet nicht nur im Biathlon, sondern ab und zu auch für das finnische Skilang-Team-

sst/dpa/sid | Stand: 18.01.2019, 09:05