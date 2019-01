Wintersport-News - Schwedinnen retten Deutschem das Leben

Biathlon: Schweden-Trainer Wolfgang Pichler macht Schluss

Schwedens Biathlon-Trainer Wolfgang Pichler

Nach mehr als 24 Jahren im Biathlon-Weltcup beendet Wolfgang Pichler nach dieser Saison seine erfolgreiche Karriere Trainer. "Ich höre auf. So wie ich arbeite, mit so viel Herzblut, das ist auch sehr anstrengend. Und irgendwann muss auch mal Schluss sein" , sagte Pichler am Rande des Weltcups in Antholz.

Der 64-Jährige ist einer der erfolgreichsten Trainer im Biathlon-Zirkus. Von 1995 an arbeitete er Unterbrechung insgesamt 19 Jahre für Schweden. Von 2011 bis 2014 war er in Russland engagiert. Pichler gewann mit seinen Athleten bisher 42 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

Pichler ist in der Szene allerdings nicht unumstritten. Dass er überhaupt nach zu Olympia 2018 nach Pyeongchang reisen konnte, stand lange nicht fest. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte ihm die Akkreditierung entzogen, weil drei russische Sportlerinnen, die er von 2011 bis 2014 noch trainiert hatte, wegen Dopings mit lebenslangen Sperren für Olympia belegt worden waren. Pichler beteuerte, nicht in das Betrugssystem der Russen in Sotschi involviert gewesen zu sein und hatte sich in der Vergangenheit als Anti-Doping-Kämpfer dargestellt.

Langlauf: Hennig im Massenstart Dritte

Katharina Hennig gewinnt bei der U23-WM Bronze.

Langläuferin Katharina Hennig hat bei der U23-WM im finnischen Lahti Bronze im Massenstart über 15 Kilometer gewonnen. Die 22-Jährige aus Oberwiesenthal musste sich im klassischen Stil einzig den Russinnen Anna Scherebjatewa und Lidi Durkina geschlagen geben. Hennig hatte schon 2016 bei der Junioren-WM im rumänischen Rasnov Silber über zehn Kilometer Freistil gewonnen. Im deutschen Weltcup-Team ist sie längst eine feste Größe, in dieser Saison war sie dreimal in die Top Ten gelaufen.

Thema in: B5 Sport, Sportnachrichten immer fünf Minuten vor der vollen Stunde auf B5 aktuell

red/sid/dpa | Stand: 25.01.2019, 13:30