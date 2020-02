Wintersportnews: Bolschunow baut Langlauf-Weltcupführung aus

Langlauf: Bolschunow baut Weltcupführung weiter aus

Langläufer Alexander Bolschunow hat sich in Falun/Schweden den Sieg über die 15 Kilometer gesichert. Der Russe siegte in 33:10,30 Minuten vor dem Norweger Sjur Roethe (+ 0,80 Sekunden) sowie seinem Landsmann Ivan Yakimuschkin (+ 9,70) und baut damit seinen ohnehin schon großen Vorsprung im Gesamtweltcup aus. Hinter dem derzeit besten Distanzläufer der Welt sind bis auf Rang acht nur Russen und Norweger zu finden, ehe der Finne Iivo Niskanen und Clement Parisse aus Frankreich die Top Ten komplettieren. Die deutschen Langläufer sind in Falun nicht am Start.