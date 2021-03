Für die Langläufer geht es in die Schweiz

Auch für die Langläufer hat die Absage der Weltcups in Norwegen Folgen: Die am 13./14. März in Oslo geplanten Wettkämpfe werden nun im Engadin in der Schweiz ausgetragen. Am Samstag stehen in Surlej Klassikrennen über 10 km (Frauen) und 15 km (Männer) auf dem Programm, am Sonntag folgen auf der Strecke des "Engadin Skimarathon" Verfolger über 30 bzw. 50 km.

Die Nordischen Kombinierer müssen ebenfalls auf ihren Weltcup in Norwegen, der zeitgleich mit den Langläufern stattfinden sollte, verzichten. Ihre Saison endet am 20./21. März, Doch statt wie geplant in Schonach, finden die Wettkämpfe in Klingenthal statt. Grund für die Verlegung ist Schneemangel im Schwarzwald. In Klingenthal sollen zwei Einzelwettbewerbe mit Zehn-Kilometer-Läufen ausgetragen werden.

red | Stand: 08.03.2021, 14:23