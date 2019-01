Von Siegern und Verlierern - die Höhepunkte des Wochenendes

Kombinierer räumen in Val di Fiemme ab

Vinzenz Geiger feiert ersten Weltcupsieg

Beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme haben die DSV-Athleten beide Einzeldiziplinen gewonnen. Nachdem Johannes Rydzek am Freitag gesiegt hatte, stand am Sonntag zum ersten Mal in seiner Karriere Vinzenz Geiger ganz oben auf dem Podest. Rydzek wurde in dem Rennen noch einmal Zweiter.



Am Samstag im Teamsprint standen die Chancen auf einen deutschen Sieg auch nicht schlecht. Im Zielsprint hatte jedoch einmal mehr Norwegens Schlussläufer Joergen Graabak die Nase vorn. Er verwies Johannes Rydzek und Fabian Rießle auf die Plätze.