Wintersport - Diese Höhepunkte erwarten Sie!

Skilanglauf

Tour de Ski - Emil Iversen (li.) und Sergej Ustjugow (re.)

28. Dezember bis 5. Januar - Tour de Ski

Eine Nordische-Ski-WM gibt es in diesem Jahr nicht. Höhepunkt für die Langläufer ist so die Tour de Ski, die zum 14. Mal ausgetragen wird. In sieben Etappen geht es dabei von Lenzerheide über Toblach bis ins Val di Fiemme.

Nordische Kombination

31. Januar bis 2. Februar - Triple von Seefeld

Seefeld wird wieder zum Mekka des nordischen Sports und der aufgepeppte Wettkampfmodus: Freitag und Samstag mit jeweils einem Sprung und einem Langlauf über die Distanz von 5 bzw. 10 km, Sonntag mit zwei Sprüngen und dem Finallauf über 15 km der besten 30 Teilnehmer. Der Gesamtsieger darf sich über doppeltes Preisgeld, doppelte Weltcup-Punkte und eine Sonderprämie freuen.

Rodeln

Felix Loch

14. bis 16. Februar - WM in Krasnaja Poljana

Wie heißen die neuen Weltmeister im Rennrodeln? Diese Frage wird vom 14. bis 16. Februar in Krasnaja Poljana in der Nähe von Sotschi geklärt. Damit kehrt der Rodel-Tross auf die Olympiabahn von 2014 zurück. Damals war Sotschi ein goldiges Pflaster für die deutschen Rodler. Felix Loch, Natalie Geisenberger und Tobias Wendl/Tobias Arlt räumten den Olympiasieg ab. Ein gutes Omen?

Bob und Skeleton

20. Februar bis 1. März - WM in Altenberg

Vom 17. Februar bis 1. März werden bei der Heim-WM insgesamt sechs WM-Titel vergeben: Zweierbob Frauen, Zweierbob Männer, Skeleton Männer, Skeleton Frauen, Viererbob und Skeleton-Team. Alle Augen sind dabei auf "Mr. Bob" Francesco Friedrich gerichtet. Der Pirnaer will in Altenberg Geschichte schreiben. "Das wird eines der ganzen Highlights in meiner Bob-Karriere werden", sagte Friedrich, der Zweier-Bob-Rekordweltmeister werden will.

Eisschnelllaufen

Eisschnelllaufen in Hamar - Thomas Krol auf der Bahn

13. bis 16. und 28. Februar bis 1. März - WM in Salt Lake City und Hamar

Zum ersten Mal überhaupt finden in dieser Saison keine Eisschnelllauf-Weltcups in Deutschland statt. Höhepunkt sind die Weltmeisterschaften - und diese werden letztmals zu unterschiedlichen Zeiten ausgetragen. Die Einzelstrecken-WM findet vom 12. bis 16. Februar in Salt Lake City statt, die Sprint- und Mehrkampf-WM beginnt erst Ende Februar in Hamar. Ab der Saison 2020/21 hat das WM-Wirrwarr der Eisschnellläufer ein Ende, dann soll es nur noch eine "große" Weltmeisterschaft geben.

Eiskunstlaufen

16. bis 22. März - WM in Montreal

Wie immer ganz spät in der Saison steht für die Eiskunstläufer der Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Die kanadische Metropole Montreal ist zum zweiten Mal nach 1932 Schauplatz der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften.

Thema in:

Über den Wintersport wird im ARD-Hörfunk, u.a. bei "MDR aktuell - das Nachrichtenradio" und "B5 aktuell" in Ausschnitten berichtet. Viele Weltcups und die Weltmeisterschaften werden zudem im TV in "Das Erste" übertragen.

sst/wp

Stand: 28.10.2019, 06:28