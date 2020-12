So läuft der Wintersport in der Sportschau ab heute

Die Skispringer sind zu Gast in Nischni Tagil, die Biathleten treten zum zweiten Weltcupwochenende in Kontiolahti an. Außerdem stehen die Speed-Rennen der Alpinen, Freestyle und Rodeln in Altenberg auf dem Programm - der Fahrplan für das lange Wintersport-Wochenende in der Sportschau.