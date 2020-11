So läuft das Wintersport-Wochenende

Ruka im Norden Finnlands ist das Zentrum des nordischen Wintersports an diesem Wochenende. Erstmal in der Saison 2020/21 messen sich Nordische Kombinierer und Langläufer. Auch die Skispringer sind auf der Rukatunturi-Schanze im Einsatz.

Weiter südlich starten die Biathleten in Kontiolahti in die neue Saison. Am ersten von zwei Weltcup-Wochenenden in der 15.000-Einwohner-Stadt stehen Einzelrennen und Sprints auf dem Programm.

In Innsbruck sind an diesem Wochenende die Rodler im Einsatz, das lettische Sigulda ist erneut Gastgeber für den Bob- und Skeleton-Weltcup.