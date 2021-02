So läuft der Wintersport bei der Sportschau

Samstag, 27. Februar

Vier Entscheidungen stehen heute in Oberstdorf an. Wer geht als erste Weltmeisterin in der Nordischen Kombination in die Geschichte ein - und setzen die deutschen Skispringer wie 2019 in Seefeld zum Höhenflug an? Außerdem: Das Abfahrtsrennen der Frauen in Val di Fasse mit Vize-Weltmeisterin Kira Weidle und der Riesenslalom der Männer aus Bansko.