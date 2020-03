Wintersport fast am Stillstand - Auch Alpin und Langlauf abgesagt

Einen Tag nach der Saison der Frauen hat das Coronavirus auch den Weltcup-Winter der alpinen Männer vorzeitig beendet. Die für das Wochenende angesetzten Rennen im slowenischen Kranjska Gora wurden wegen der Pandemie vom Internationalen Ski-Verband ersatzlos gestrichen.

Kilde steht als Gesamtsieger fest

Damit steht der Norweger Aleksander Aamodt Kilde als Nachfolger des zurückgetretenen Seriensiegers Marcel Hirscher als Gesamtweltcupsieger fest. "Die Gesundheit und Sicherheit der Athleten und aller anderen Teilnehmer sowie der Öffentlichkeit stehen an erster Stelle" , begründete die FIS ihre wenig überraschende Entscheidung. Die kleinen Kristallkugeln in Slalom und Riesenslalom gehen jeweils an Kildes Teamkollegen Henrik Kristoffersen. Alle anderen Entscheidungen waren wegen der Absage des Weltcup-Finals in Cortina d'Ampezzo/Italien bereits gefallen.

Frauen-Rennen in Are ebenfalls abgesagt

Am Mittwoch waren bereits die letzten geplanten Frauen-Rennen im schwedischen Are auf Empfehlung der dortigen Gesundheitsbehörde gestrichen worden. Die große Kristallkugel ging an die Italienerin Federica Brignone. Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin ( USA ), die nach dem überraschenden Tod ihres Vaters Jeff in Are ihr Comeback geplant hatte, konnte nicht mehr eingreifen.

Auch Langlauf in Minneapolis abgesagt

Auch die Langläufer werden ausgebremst. Der für Dienstag (17.03) geplante Skilanglauf-Weltcup in Minneapolis ist aufgrund der Coronakrise abgesagt worden. Die "Gesundheit und das Wohlergehen" aller Beteiligten stünden im Vordergrund, teilte der internationale Skiverband FIS mit, zudem erschwerten die neuen Reisebeschränkungen die Situation. Ab Freitag dürfen Europäer nicht mehr in die USA einreisen. Durch die Absage und den Verzicht des norwegischen Teams auf die Rennen in Übersee steht der Russe Alexander Bolschunow vorzeitig als Gewinner des Gesamtweltcups fest.

Weltcup in Quebec findet statt

Die für das Wochenende geplanten Wettkämpfe im kanadischen Quebec, wo sich der Großteil der Athleten bereits aufhält, sollen dagegen stattfinden. Ob das Weltcup-Finale im kanadischen Canmore wie geplant am 20./21. März durchgeführt werden kann, ist noch offen.

Keine DSV -Skispringerinnen in Russland

Die deutschen Skispringerinnen wegen der aktuellen Entwicklungen nicht an der Blue Bird Tour in Russland teilnehmen, wie der Deustche Skiverband mitteilte. Zudem seien alle "offiziellen internationalen DSV-Wettbewerbe in Deutschland" bis zum Ende des Winters 2019/2020 abgesagt. Auslandsreisen zu Wettkämpfen sollen mit Ausnahme der Weltcup-Teams nicht mehr stattfinden. Oberste Prämisse sei, " dass sich kein Skisportler oder Betreuer einer unnötigen Gefahr aussetzt. Weder im Weltcup noch im Freizeit- und Nachwuchsbereich."

