Alexis Pinturault - am Geburtstag nicht mehr "zweitklassig"

Der Franzose Alexis Pinturault zählt zweifelsfrei zu den außergewöhnlichsten Fahrern im Ski-alpin-Weltcup. Der Edeltechniker aus den Savoyen, aufgewachsen in Courchevel, trägt nicht umsonst den Beinamen "Panther", weil er grazil und dynamisch zugleich, vor allem in den technischen Disziplinen, um die Stangen kreist. Zudem ist er einer der letzten Allrounder im Weltcup, die in Technik- und Speedrennen antreten.

Nur: Belohnt hat sich Pinturault in seiner mittlerweile zwölfjährigen Weltcupzeit viel zu selten. Siege ja, aber Weltcup-Kristallkugeln sammelte er bisher "nur" in den spiortlich nicht besonders hoch angesehenen Wettbewerben Kombination und Parallelrennen.

Bis zu seinem 30. Geburtstag. Vielleicht braucht ein besonderer Fahrer einfach diesen einen besonderen Moment. Zwei Mal war er zuletzt Zweiter im Gesamtweltcup, diesmal gab es niemanden, der besser war: Zum ersten Mal in seiner Karriere gewann er die große Kristallkugel, auch den Riesenslalom-Weltcup holte er erstmalig.