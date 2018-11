Wintersport-News am Sonntag - Rennrodler Ludwig siegt zum Auftakt

Eisschnellläufer im Teamsprint Fünfte

Nico Ihle

Im letzten Wettkampf des Eisschnelllauf-Wochenendes im japanischen Tomakomai haben die deutschen Starter das beste Ergebnis eingefahren. Im Teamsprint der Männer wurden Nico Ihle, Hendrik Dombek und Joel Dufter am Sonntag (25.11.2018) Fünfter. Das Trio rückte damit auch im Gesamt-Weltcup auf Rang fünf vor und hat nun beste Chancen, sich für die WM zu qualifizieren. Ebenfalls am Sonntag war Ihle über 1.000 Meter Neunter geworden, Dufter kam mit den Bedingungen auf der Freiluftbahn nicht zurecht und wurde nur 18.

Beckert über 5.000 Meter Achter

Über 5.000 Meter lief Patrick Beckert deutlich an den Podestplätzen vorbei. In 6:39,771 Minuten kam der Erfurter nur auf den achten Platz. Beckert war der einzige deutsche Starter in der A-Gruppe der besten Athleten. Beckert war dennoch nicht unzufrieden und sagte mit Blick auf den böigen Wind: "Hier musst Du versuchen, viel im Windschatten zu laufen. Insofern ist mein Plan recht gut aufgegangen". Der Sieg ging an den Belgier Bart Swings in 6:34,857 Minuten. Beckert hatte beim Weltcup-Auftakt am vergangenen Wochenende in Obihiro/Japan das Podest als Vierter über 5.000 Meter um nur zwei Hundertstelsekunden verpasst.

Pechstein: "Das war kein Eislaufen"

Claudia Pechstein kam über 3.000 Meter auf Rang neun. Die 46-jährige erfüllte damit ihr eigenes Ziel, in die Top 10 zu laufen. Doch auch sie konnte sich einen Kommentar zu den äußeren Bedingungen nicht verkneifen: "Das war kein Eislaufen. Das war nur Ackern, nur Kampf", sagte die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin. "Es hat aber ein bisschen den Charme von früher, hier draußen zu laufen. Und ich habe mir mein Ziel Top 10 erfüllt."