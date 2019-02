Festnahmen am Rande der Ski-WM in Seefeld

Am Rande der nordischen Ski-WM in Seefeld sowie in Erfurt sind bei Doping-Razzien mehrere Personen festgenommen worden. ARD Dopingexperte Hajo Seppelt berichtet vor Ort.