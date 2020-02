Wintersport - was am Wochenende wichtig ist

Freitag, 28. Februar

Bei der Skeleton-Heim-WM gehört die Gesamtweltcup-Siegerin Jaqueline Lölling zu den Top-Favoriten. Sie und ihre Teamkolleginnen Tina Herrmann und Sophia Griebel starten am Freitag in die Wettbewerbe. In Hamar ( NOR ) beginnt die Eisschnelllauf- WM im Mehrkampf und im Sprint.