Wintersport - was die nächsten Tage wichtig wird

Freitag, 21. Februar

In Crans Montana wird die Frauen-Abfahrt von Sotschi nachgeholt, die wegen schlechten Wetters abgesagt werden musste. Beim Skispringen in Rasnov haben die DSV-Adler gute Podestchancen. Wieder mit dabei ist Severin Freund, der nach fast 14 Monaten Pause sein Comeback feiert. In Altenberg beginnt die Bob-WM.