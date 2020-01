Das bringt das Wintersport-Wochenende

Samstag, 18. Januar

Sie ist die längste Abfahrt im Weltcup: Das legendäre Lauberhorn-Rennen in Wengen kostet die Speed-Herren viel Kraft. In Ruhpolding findet die Biathlon-Staffel der Männer statt. Karl Geiger, Gesamtweltcup-Führender im Skispringen, ist in Titisee-Neustadt gefordert. Die Rodler suchen im österreichischen Innsbruck ihre Europameister. Viktoria Rebensburg will im Riesenslalom in Sestriere das enttäuschende Wochenende vom Zauchensee hinter sich lassen und auf Sieg fahren.