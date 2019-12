Wintersport - was ab heute wichtig wird

Skispringen: Weltcup in Engelberg

Die Skispringerin sind beim Weltcup im schweizerischen Engelberg gefordert, für die Männer ist es der letzte Test vor dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf am 29. Dezember.

Samstag , 16.00 Uhr: Einzel Männer (Liveticker)

, 16.00 Uhr: Einzel Männer (Liveticker) Sonntag, 15.00 Uhr: Einzel Männer (Liveticker)

Ski alpin: Weltcups in Val d'Isère und Gröden

Bei den Alpinen stehen die letzten Speedrennen vor Weihnachten auf dem Programm. Die Frauen starten im französischen Val d'Isère, die Männer im Grödner Tal in Italien auf der legendären "Saslong".

Freitag , 11.45 Uhr: Super-G Männer (Liveticker)

Samstag , 10.30 Uhr: Abfahrt Frauen (Liveticker)

Samstag , 11.45 Uhr: Abfahrt Männer (Liveticker)

Sonntag , 10.00 Uhr/13.00 Uhr: Riesenslalom Männer (Liveticker)

Sonntag, 11.00 Uhr/14.00 Uhr: Alpine Kombination Frauen (Liveticker)

Biathlon: Weltcup in Le Grand Bornand

Für die Biathletinnen und Biathleten startet das Weltcup-Wochenende bereits am Donnerstag. Gelaufen und geschossen wir in Le Grand Bournand in der Nähe von Annecy in den Bornes-Alpen.

Freitag , 14.15 Uhr: Sprint Frauen (Liveticker)

Samstag , 13.00 Uhr: Verfolgung Männer (Liveticker)

Samstag , 15.00 Uhr: Verfolgung Frauen (Liveticker)

Sonntag , 12.10 Uhr: Massenstart Männer (Liveticker)

Sonntag, 14.15 Uhr: Massenstart Frauen (Liveticker)

Nordische Kombination: Weltcup in Ramsau

Die Nordischen Kombinierer können noch zwei Mal in Ramsau am Dachstein Weltcuppunkte sammeln vor der Weihnachtspause.

Samstag , 11.00 Uhr/14.15 Uhr: Einzel (Liveticker)

Sonntag, 11.00 Uhr/15.45 Uhr: Einzel (Liveticker)

Langlauf: Weltcup in Panica

Die Langläuferinnen und Langläufer sind im slowenischen Planica im Sprint gefordert.

Samstag , 13.30 Uhr: Sprintfinals freier Stil Frauen (Liveticker) und Männer (Liveticker)

Sonntag, 11.10 Uhr: Teamsprintfinals Freistil Frauen (Liveticker) und Männer (Liveticker)

Außerdem: Freestyle-Ski- und Snowboard-Weltcups

Samstag, 01.00 Uhr: Ski Big Air (Frauen und Männer) in Atlanta/USA

Samstag, 04.00 Uhr: Ski Halfpipe (Frauen und Männer) in Secret Garden/China

Samstag, 06.30 Uhr: Aerials (Frauen und Männer) in Shimao Lotus Mountain/China

Samstag, 11.00 Uhr: Snowboardcross (Frauen und Männer) in Cervinia/Italien

Samstag, 13.30 Uhr: Skicross-Weltcup (Frauen und Männer) in Innichen/Italien

Sonntag, 04.00 Uhr: Snowboard Halfpipe (Frauen und Männer) in Secret Garden/China

Sonntag, 04.30 Uhr/07.00 Uhr: Aerials (Frauen und Männer) in Shimao Lotus Mountain/China

Sonntag, 13.30 Uhr: Skicross-Weltcup (Frauen und Männer) in Innichen/Italien

