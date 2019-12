Wintersport - was in den nächsten Tagen wichtig wird

Skispringen: Weltcup in Nizhny Tagil

Es geht Schlag auf Schlag für die Skispringer. Zum dritten Weltcupspringen des Winters geht es ins russische Nizhny Tagil. Bisher hieß der Sieger immer Daniel-André Tande. Macht der Norweger den Hattrick perfekt oder feiern die Deutschen den ersten Podestplatz? Im vergangenen Winter kamen Ryoyu Kobayashi (Japan) und Andre Forfang (Norwegen) in Nizhny Tagil am besten zurecht.

Ryoyu Kobayashi nach seinem Sieg in Engelberg

Samstag, 15:30 Uhr: Einzelspringen im Live-Ticker

Sonntag, 15:30 Uhr: Einzelspringen im Live-Ticker

Einen Überblick über alle Termine im Skispringen gibt es hier.

Biathlon: Es geht weiter in Östersund

Simon Schempp hofft auf eine Leistungssteigerung in Östersund.

Teil 2 von Östersund: Nach dem Start mit vier Entscheidungen am letzten Wochenende, folgen ab Mittwoch die Einzelrennen und die Staffeln. Die ersten Rennen verliefen aus deutscher Sicht mit Höhen und Tiefen. Vor allem Simon Schempp ärgerte sich über sein ziemlich verkorkstes Biathlon-Comeback. Zumal der Konkurrenzkampf um die Startplätze groß ist.

Mittwoch, 16.15 Uhr: Einzel, Männer im Live-Ticker

Donnerstag, 16.20 Uhr: Einzel, Frauen im Live-Ticker

Samstag, 17.30 Uhr: Staffel, Männer im Live-Ticker

Sonntag, 15.30 Uhr: Staffel, Frauen im Live-Ticker

Einen Überblick über alle Termine im Biathlon gibt es hier.

Thomas Dreßen will in Lake Louise sein Comeback geben.

Nordische Kombination in Lillehammer

Johannes Rydzek in Lillehammer

Die deutschen Nordischen Kombinierer haben im Sommer an ihrer Sprungform gefeilt. Auf der Schanze war davon bisher noch nicht viel zu sehen. Die Weltspitze ist enteilt. Vor allem Jarl Magnus Riiber springt mehr und mehr davon und in einer eigenen Liga. Mit Riiber an der Spitze ist Norwegen auch Favorit des ersten Team-Wettbewerbs.





Samstag, 10:00/14:00 Uhr: Teamwettbewerb im Ticker

Sonntag, 09:15/13:30 Uhr: Einzel im Ticker

Langlauf in Lillehammer

Neues Rennen, altes Bild? Bisher dominieren im Langlauf die, die man dick auf der Rechnung hatte. Die deutschen Starter konnten bisher kaum Akzente setzen. Als 33. der Gesamtwertung in Lucas Bögl der beste aus dem Männerteam, bei den Frauen ist Victoria Carl (17.) derzeit in der Weltcup-Rangliste am besten platziert. Am Wochenende gibt es nun die ersten Team-Entscheidungen.

Samstag, 11:00 Uhr: 2x7,5 km Skiathlon, Frauen im Ticker

Samstag, 12:30 Uhr: 2x15 km Skiathlon, Männer im Ticker

Sonntag, 10:15 Uhr: 4x5 km Staffel, Frauen im Ticker

Sonntag, 11:45 Uhr: 4 x 7,5 km Staffel, Männer im Ticker

Bob-Auftakt in Lake Placid

Bob-Fahrer Francesco Friedrich

Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich geht wieder auf Rekordjagd. Der 29 Jahre alte Ausnahmepilot will beim Weltcup-Auftakt an diesem Wochenende in Lake Placid den zehnten Sieg hintereinander im Zweierbob einfahren.