Das sind die Wintersport-Höhepunkte am Sonntag

Sonntag, 5. Januar

Keine Atempause bei der Vierschanzentournee der Skispringer. Heute geht es in Bischofshofen um die Quali für das Finale am Montag. Die Tour de Ski erlebt bereits das Finale, in Val di Fiemme geht es die Alpinpiste zur Alpe Cermis steil hinauf. Steil herunter geht es in Zagreb, wo die Alpin-Fahrer den ersten Slalomsieger des Jahres suchen. Und in Winterberg geht es für die Skeleton-Pilotinnen und -Piloten um den Weltcupsieg.