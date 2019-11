Video: Frankfurts Kamada schießt die Eintracht zum Sieg

Morgenmagazin . . 01:21 Min. . Das Erste.

In einem spannenden Europa-League-Abend kämpfte sich Eintracht Frankfurt nach Rückstand gegen den FC Arsenal zurück. Nach einem Kraftakt in Hälfte zwei und mit einem furiosen Daichi Kamada haben die Hessen durch diesen Sieg den Einzug in die K.o.-Phase in der eigenen Hand. | video