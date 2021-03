Video: Das Kurzprogramm der Männer bei der Eiskunstlauf-WM in voller Länge

Sportschau. . 03:24:06 Std. . Das Erste.

Bei der Eiskunstlauf-WM in Stockholm steht das Kurzprogramm der Männer an. Sehen Sie hier das gesamte Programm in voller Länge. | video