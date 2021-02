Video: Biathlon-WM - die Verfolgung der Männer in Pokljuka in voller Länge

Sportschau. . 38:13 Min. . Das Erste.

Die deutschen Biathlon-Männer sind noch nicht in WM-Form. Nach dem Sprint geht Arnd Peiffer als 36. in die Loipe und ist damit bester Deutscher. Benedikt Doll, Johannes Kühn und Erik Lesser werden ebenso versuchen, das beste aus ihrer Ausgangslage zu machen - die Verfolgung in voller Länge. | video