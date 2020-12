Audio: Biathlon - Gemischte Bilanz für deutsche Mannschaft in Hochfilzen

Sportschau. . 02:01 Min. . ARD. Von Andrea Otto.

Die Biathlon-Wettkämpfe am Sonntag haben für Licht und Schatten bei der deutschen Mannschaft gesorgt. Bei den Frauen konnte in der Verfolgung kein Podestplatz erlaufen werden, doch die Männer sorgten in der Staffel für Grund zur Freude. | audio