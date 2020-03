Video: Ist Alpin-Boarderin Ramona Hofmeister die neue Kober?

Amelie Kober hat Alpin-Boarden in Deutschland bekannt gemacht, heute führt Ramona Hofmeister den Sport in eine erfolgreiche Zukunft. In dieser Saison war sie nur zweimal nicht auf dem Podest, gewann mit Abstand den Gesamtweltcup. Jetzt trifft Hofmeister auf ihr Vorbild. | video